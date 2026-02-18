Ричмонд
Минобороны предложило издать пособие по геополитике для призывников

Генерал Филатов предложил создать пособие по западным геополитическим взглядам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Издание учебного пособия «Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов» для школ, колледжей и вузов целесообразно в целях воспитания призывной молодежи, говорится в статье издаваемого Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России (ВУМО) журнала «Военный академический журнал», с которой ознакомилось РИА Новости.

«В целях эффективного применения геополитических знаний в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, призывной молодежи было бы целесообразным … Минобрнауки, Минпросвещения поручить подготовить и издать учебно-методическое пособие для школ, колледжей, техникумов, вузов “Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов”, — говорится в статье за авторством преподавателя ВУМО генерал-майора запаса Андрея Филатова.

Как поясняет автор, стремление сформировать у граждан России чувство исторической вины за имперское и советское прошлое является основным нарративом пропаганды европейских и американских элит в попытке добиться морального превосходства в условиях открытого противостояния с Россией.

В этой связи, по мнению преподавателя ВУМО, одним из важных направлений защиты исторической памяти, самобытности народа и суверенности государственных решений, является разоблачение, критический анализ экспансионистских геополитических доктрин и идей, детерминировавших практическую реализацию дипломатических инициатив США, Великобритании и их союзников.

Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России является многопрофильной военной образовательной организацией, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил Российской Федерации. В нем ведется подготовка военных кадров по пяти направлениям: военно-гуманитарному, военно-юридическому, военно-филологическому, военно-дирижерскому и военно-финансовому.

