Во Франции за аферу с пособиями по безработице задержали семью бизнесменов

Во Франции дорожные полицейские случайно раскрыли крупное мошенничество после того, как остановили ярко-красный Ferrari, мчавшийся со скоростью 247 километров в час. Об этом пишет Ouest-France.
За рулем оказался ничем не примечательный мужчина в дорогой одежде, который на допросе заявил, что он бездомный и безработный, а автомобиль принадлежит его матери. Проверка показала, что машина зарегистрирована на риелторскую компанию, руководителем которой являлся сам водитель и его родственники.
Заподозрив неладное, полицейские проверили финансовое положение семьи и выяснили, что они на протяжении долгого времени получали значительные доходы от бизнеса, но не декларировали их, уклонялись от налогов и при этом числились неплатежеспособными, незаконно получая социальные пособия.
Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона евро (около 164 миллионов рублей). Вся семья мошенников арестована, их ожидает суд, говорится в сообщении.
В декабре стало известно, что мужчина и восемь женщин зарегистрировали свыше 600 несуществующих детей для получения пособий и социальных выплат в нескольких регионах России. Общая сумма выплат превысила 237 миллионов рублей.