Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

Юрист пояснил, что регионы самостоятельно определяют не только штрафы, но и временные промежутки, когда нельзя шуметь. Например, в Калужской области шум запрещен с 23.00 до 7.00, в Омской области — с 22.00 до 8.00, а также с 13:00 до 14.00, в Республике Алтай — с 22.00 до 6.00.