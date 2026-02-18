Ричмонд
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

РИА Новости: за шумную уборку в вечернее время грозит штраф до пяти тысяч рублей.

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.

«Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тысяч рублей. Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена», — сказал Зокиров.

Юрист пояснил, что регионы самостоятельно определяют не только штрафы, но и временные промежутки, когда нельзя шуметь. Например, в Калужской области шум запрещен с 23.00 до 7.00, в Омской области — с 22.00 до 8.00, а также с 13:00 до 14.00, в Республике Алтай — с 22.00 до 6.00.

«Таким образом, решение вопроса об ответственности за шум при уборке в квартире зависит от того, является ли открытым предусмотренный законом субъекта РФ перечень действий, влекущих нарушение тишины и покоя граждан», — заключил Зокиров.