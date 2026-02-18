Две ледовые переправы в Хабаровском крае прекратили работу

В Хабаровском крае прекратили работу две ледовые переправы, оборудованные для нужд предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Одна из ледовых дорог находилась на реке Амур в Хабаровске рядом с Речным вокзалом, вторая — на реке Матая в квартале Лазовского участкового лесничества в районе имени Лазо. Переправы закрыли по соображениям безопасности — на первой проводили работы на объекте водоснабжения, а вторая обеспечивала проезд лесозаготовительной техники. Все съезды на лёд в этих местах должны быть полностью перекрыты, а ранее установленные знаки демонтированы.
В настоящее время в крае продолжают действовать 23 ледовые переправы. Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают, что выезжать на водоёмы и пересекать их можно только по оборудованным переправам, где ведётся постоянный контроль толщины и состояния льда. Перепады температуры, солнечная активность и новые осадки быстро меняют структуру льда и увеличивают риски провалов.
Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными при выборе мест для рыбалки или отдыха. Выезжать на лёд в тёмное время суток, при тумане или пурге крайне опасно. Важно соблюдать все требования знаков и не превышать допустимую грузоподъёмность переправы. В случае провала под лёд нужно сохранять спокойствие, раскинуть руки в стороны, постараться зацепиться за кромку и осторожно выбраться на лёд.