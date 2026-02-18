Две ледовые переправы в Хабаровском крае прекратили работу

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными при выборе мест для рыбалки или отдыха. Выезжать на лёд в тёмное время суток, при тумане или пурге крайне опасно. Важно соблюдать все требования знаков и не превышать допустимую грузоподъёмность переправы. В случае провала под лёд нужно сохранять спокойствие, раскинуть руки в стороны, постараться зацепиться за кромку и осторожно выбраться на лёд.