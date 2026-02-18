Россиянам рассказали, как обеспечить себя едой на неделю без лишних трат

В первую очередь необходимо приобрести контейнеры разного объёма. При покупке нужно проверить, плотно ли они закрываются, чтобы заготовленные ингредиенты хорошо хранились. Это позволит всегда иметь под рукой подходящие контейнеры, которые вместят в себя все ингредиенты и помогут сохранить их свежесть и питательные свойства. Для получения выгоды их стоит покупать заранее во время специальных предложений или скидок, а также применять кешбэк-сервисы.
Арина Самойлова.
Эксперт программы лояльности «X5 Клуб».
Далее стоит составить меню на неделю и определить, какие продукты потребуются для основных блюд и перекусов. При этом важно выбирать универсальные ингредиенты, используемые для нескольких рецептов и обеспечивающие рацион белками, жирами, витаминами и микроэлементами.
При массовой заготовке важно сформировать и пополнять запас основных ингредиентов, которые можно использовать в разных блюдах. Паста (фунчоза, спагетти, соба) и крупы (киноа, рис, гречка) подойдут для основных блюд. Муку, сахар и орехи можно использовать для выпечки и десертов. Универсальные составляющие блюд выгодно покупать в больших упаковках во время скидок, так как они имеют длительный срок хранения.
Также стоит заранее сформировать набор специй и пряных трав. Выгодно покупать цельные зёрна (например, чёрный перец), самостоятельно измельчать их и создавать разные миксы. Необходимо заранее распределить специи и травы по банкам, а также подписать, для каких блюд они потребуются (сациви, харчо).
После закупки продукты распределяют по контейнерам: часть овощей оставляют в сыром виде, крупы можно сварить заранее, мясо и птицу — приготовить в мультиварке. Для экономии времени некоторые ингредиенты лучше комбинировать в духовке: например, одновременно запечь брокколи, цветную капусту и лук с маслом и специями. Ягоды для смузи и десертов промывают, нарезают и замораживают во избежание слипания.
«При массовой заготовке также нужно помнить о приготовлении полезных перекусов, чтобы избежать импульсивных трат во время голода, например, покупок чипсов и сладостей. Стоит сделать микс орехов и сухофруктов, а также приготовить попкорн. Более того, нарезанные овощи (морковь, огурцы) также могут стать полезным перекусом», — подытожила собеседница Life.ru.
