Россиянам рассказали, как обеспечить себя едой на неделю без лишних трат

В первую очередь необходимо приобрести контейнеры разного объёма. При покупке нужно проверить, плотно ли они закрываются, чтобы заготовленные ингредиенты хорошо хранились. Это позволит всегда иметь под рукой подходящие контейнеры, которые вместят в себя все ингредиенты и помогут сохранить их свежесть и питательные свойства. Для получения выгоды их стоит покупать заранее во время специальных предложений или скидок, а также применять кешбэк-сервисы.