Российская альтернатива Starlink: стратосферный дрон начнет тестовые полеты в марте

Оксман: в России протестируют аналогичный Starlink дрон «Аргус».

Источник: Комсомольская правда

Российские разработчики в марте начнут тестовые полеты стратосферного беспилотника «Аргус», который будет обеспечивать высокоскоростной интернет для войск и других пользователей, подобно системе Starlink. Об этом сообщил руководитель проекта Николас Оксман.

«Аргус» может выступать как оператор связи, так как способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами«, — отметил руководитель в интервью “Известиям”.

Оксман добавил, что дрон будет работать на высотах от 15 до 24 км. Для его уничтожения противнику понадобится использование таких ЗРК, как Patriot или С-300.

Руководитель уточнил, что беспилотник будет использовать солнечную энергию, обеспечивая практически неограниченное время полета. Также он может блокировать спутниковую навигацию и использоваться для мониторинга ледовой обстановки и сельского хозяйства.

Ранее KP.RU писал, что российские бойцы разработали конструкцию, которая защищает артиллерийские орудия от атак дронов ВСУ во время буксировки. Система защиты успешно прошла испытания артиллерийскими расчетами.