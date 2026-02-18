Российская альтернатива Starlink: стратосферный дрон начнет тестовые полеты в марте

Российские разработчики в марте начнут тестовые полеты стратосферного беспилотника «Аргус», который будет обеспечивать высокоскоростной интернет для войск и других пользователей, подобно системе Starlink. Об этом сообщил руководитель проекта Николас Оксман.
«Аргус» может выступать как оператор связи, так как способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами«, — отметил руководитель в интервью “Известиям”.
Оксман добавил, что дрон будет работать на высотах от 15 до 24 км. Для его уничтожения противнику понадобится использование таких ЗРК, как Patriot или С-300.
Руководитель уточнил, что беспилотник будет использовать солнечную энергию, обеспечивая практически неограниченное время полета. Также он может блокировать спутниковую навигацию и использоваться для мониторинга ледовой обстановки и сельского хозяйства.
