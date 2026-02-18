Ричмонд
Соцфонд рассказал об оперативной рассылке уведомлений с «Госуслуг» в Max

РИА Новости: Cоцфонд сообщил о создании чат-бота «Госуслуги» в Мах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Специальный чат-бот «Госуслуги» в Мах оперативно сообщает обо всех изменениях на портале, сообщили в пресс-службе Соцфонда России.

«Для него создан специальный чат-бот “Госуслуги”, который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер», — говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что там можно в реальном времени отслеживать статус заявлений. В частности, пользователь получает уведомления о том, на каком этапе находится рассмотрение его обращения. Чат в Max также может напомнить о записи к врачу, сообщить о штрафах и помочь их оплатить, отметили в СФР.

Уточняется, что для этого номер, используемый на «Госуслугах» и в мессенджере, должен совпадать.

Кроме того, в Соцфонде подчеркнули, что мессенджер предоставляет безопасный вход на портал «Госуслуги». Так, при авторизации через Max система задает дополнительные вопросы, чтобы защитить аккаунт от мошенников.