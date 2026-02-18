Маск призвал Netflix снять сериал, в котором он играл бы темнокожего

Бизнесмен на своей странице в социальной сети X* отреагировал на публикацию со своим изображением, которое обнародовал другой пользователь платформы. Картинка была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Изображение представляет собой шуточный постер сериала про Маска от Netflix.
На снимке предприниматель представлен в образе темнокожего, предположительно, в окружении инопланетян. Миллиардер оказался в восторге от этой публикации.
«Пожалуйста, сделайте так, чтобы это произошло, это было бы потрясающе», — написал бизнесмен.
Напомним, ранее Илон Маск заблокировал пользователя за неумелый портрет с его лицом. Рисунок был сделан подростком, который разместил его в соцсети X. Автор портрета рассчитывал, что Маск увидит эту работу. Пост подростка посмотрели более 10 млн пользователей. Сам миллиардер после ознакомления с рисунком отправил юного художника в бан. Подросток, в свою очередь, выразил недоумение по поводу решения Маска. Позже автор портрета начал подшучивать над предпринимателем, публикуя мемы про него.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.