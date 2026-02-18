Совфед намерен обсудить три важных закона: в их числе проект об отключении связи по требованию ФСБ

В рамках пленарного заседания Совфед намерен обсудить три важных закона. Среди них — закон, обязывающий операторов связи отключать абонентов по запросу ФСБ. А также проекты, направленные на запрет вывоза генетической информации россиян за пределы страны и на усиление мер по борьбе с игровой зависимостью.
Законопроект закрепляет за операторами связи обязанность блокировать доступ к своим услугам на основании запросов ФСБ России. Такие меры будут применяться в ситуациях, определенных нормативными актами главы государства.
При этом закон освобождает оператора от ответственности за некачественное или несвоевременное оказание услуг, если это стало следствием исполнения требования ФСБ.
Документ направлен на безопасность и борьбу с террором в зоне ответственности ФСБ, сказано в пояснительной записке.
Совфед обсудит за закон 18 февраля. Если сенаторы поддержат документ, а затем его подпишет президент, он начнет вступит в силу.
Накануне депутат ГД Андрей Свинцов озвучил условие для продолжения работы Telegram в России. По словам Свинцова, у Telegram есть полтора месяца на выполнение требований РКН. В случае, если администрация успеет это сделать, мессенджер продолжит работу в России.
Кроме этого, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов сообщил, что Госдума намерена рассмотреть поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ.
При этом KP.RU ранее также писал, что в период охлаждения для сим-карт должны работать сайты из «белого списка».
На днях депутаты ГД приняли закон, который позволяет ветеранам боевых действий оформлять отпуск без сохранения зарплаты до 35 дней в году. Проект призван поддержать участников СВО из новых регионов, завершивших службу или откомандированных досрочно по уважительным причинам.
В ноябре 2025 года ГД приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года. Тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что изменение процента НДС в России создаст возможность лучше сбалансировать бюджет страны.