Свинцов: Telegram может выполнить требования РКН за месяц и избежать блокировки

Парламентарий также отметил позитивную динамику: за последнюю неделю Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и единиц контента, нарушающих российское законодательство. Это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что компания предпринимателя Павла Дурова начала активнее взаимодействовать с российскими ведомствами. Свинцов предположил, что до 1 апреля мессенджер не будет заблокирован.