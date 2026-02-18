Свинцов: Telegram может выполнить требования РКН за месяц и избежать блокировки

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов считает, что мессенджер Telegram способен выполнить все требования Роскомнадзора для продолжения работы в России в течение полутора месяцев. По его словам, требования ведомства являются «вполне нормальными и реалистичными».
Как пояснил зампред комитета по информполитике, для выполнения условий необходимо открыть юрлицо в РФ (на это уйдет около недели), перенести хранение персональных данных российских пользователей на территорию страны (две-три недели), а также наладить уплату налогов и блокировку запрещенного контента.
— Те требования, которые выставлены, они вполне нормальные и вполне реалистичные… Поэтому в пределах месяца-полтора можно выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора, — цитирует Свинцова ТАСС.
Парламентарий также отметил позитивную динамику: за последнюю неделю Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и единиц контента, нарушающих российское законодательство. Это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что компания предпринимателя Павла Дурова начала активнее взаимодействовать с российскими ведомствами. Свинцов предположил, что до 1 апреля мессенджер не будет заблокирован.
10 февраля в работе мессенджера произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от ее руководства исполнения российского законодательства.