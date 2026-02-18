Какие пять ошибок делают вкладчики при снижении ставок

Многие вкладчики, привыкшие к доходности на уровне 20−22% годовых, оказались в ситуации, когда им очень хочется воспользоваться последним шансом заработать сверхприбыли, сообщает ИА DEITA.RU.
Именно поэтому желающие вложить деньги в банки зачастую пытаются немедленно получить максимальный доход, даже ценой риска. Эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова отметила, что такие стремления могут быть опасными и могут привести к большим потерям.
Когда депозит скоро подходит к концу, а банк предлагает максимум 14% годовых, соблазн вложиться под 27% становится очень сильным. Особенно если есть опасения, что подобные предложения скоро исчезнут.
В такой ситуации многие вкладывают деньги в страхе, что упустят выгодное предложение, и пытаются досрочно закрыть старые депозиты с целью перераспределения средств. Однако это влечет за собой риски.
Обычно банки при досрочном расторжении вклада пересчитывают доход по минимальной ставке — примерно 0,01%, — что значительно снизит итоговую сумму, даже если вы потеряете часть накопленных процентов.
Поэтому лучше всего сначала зафиксировать уже накопленный доход, чтобы иметь ясное представление о своих реальных заработках, а потом уже искать новые варианты. Исключение составляют случаи, когда депозит был открыт совсем недавно — не более нескольких недель назад — и ставка по нему хотя бы на 3% выше текущих рыночных предложений.
Второй распространенной ошибкой становится невнимательность к условиям рекламных акций и специальных предложений. В рамках борьбы за клиентов банки запускают сложные маркетинговые схемы.
Иногда такие вклады имеют заманчивую ставку только в первые месяцы, а после этого чрезвычайно резко снижаются. Также встречаются предложения с высокой ставкой, которые действуют только на депозиты до 50 тысяч рублей или требуют выполнения многочисленных условий: например, регулярных трат по кредитным картам, подключения платных подписок или поддержания определенного остатка на счете.
Такой подход часто оказывается обманом, поскольку изначальная привлекательность маскирует ограниченные возможности получения дохода и дополнительные обязательства, которые необходимо выполнять.
Третья ошибочная стратегия — погоня за ложной выгодой, когда инвесторы переоценивают привлекательность предложений с инвестиционным или страховым компонентом. Как правило, такие продукты активно распространяются в периоды снижения ставок, и зачастую они предназначены для того, чтобы отвлечь вкладчиков от более простых и надежных решений.
Однако стоит помнить, что такие инструменты чаще всего не гарантируют дохода, а их условия и риски зачастую скрыты. Обычная ошибка — считать подобные продукты более выгодными, чем обычные вклады, в то время как они могут иметь массу скрытых нюансов и рисков.
Четвертая распространенная ошибка связана с неправильным выбором срока размещения средств. В текущих условиях банки предлагают наиболее высокие ставки на короткие периоды — от 90 до 180 дней.
Однако есть вероятность, что через три-шесть месяцев ставка снизится, и вам придется продлевать вклад под меньший процент. Эксперт советует разбивать крупные суммы на части и размещать их на разные сроки, чтобы зафиксировать относительно высокую процентную ставку на более продолжительный период — год или два — и снизить риски потери выгоды из-за возможного снижения ставок.
Пятая ошибка — забывчивость о необходимости учета страховки и налогов. Несмотря на то, что регулятор в последние годы был очень аккуратен и реже отзывал лицензии у банков, все равно стоит отдавать предпочтение надежным и проверенным финансовым учреждениям, даже если их процентные предложения чуть ниже.
Это помогает минимизировать риски потери вложенных средств. Также важно помнить, что при снижении ставок по депозитам становится важным учитывать налоговые обязательства. В 2026 году необлагаемый минимум составляет 160 тысяч рублей — исходя из ключевой ставки в 16%.
Если доход по вкладам превышает эту сумму, то с разницы необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), подчеркнула эксперт. Таким образом, важна не только процентная ставка, но и грамотное планирование налоговых аспектов и страховка своих сбережений.