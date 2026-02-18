Какие пять ошибок делают вкладчики при снижении ставок

Поэтому лучше всего сначала зафиксировать уже накопленный доход, чтобы иметь ясное представление о своих реальных заработках, а потом уже искать новые варианты. Исключение составляют случаи, когда депозит был открыт совсем недавно — не более нескольких недель назад — и ставка по нему хотя бы на 3% выше текущих рыночных предложений.