Минздрав: в РФ есть все предпосылки для снижения младенческой смертности

Шавалиев уточнил, что все решения, которые реализуются в рамках национального проекта «Семья», куда входит федпроект «Охрана материнства и детства», уже на данном этапе подтверждают все ожидаемые результаты. По его словам, показатель младенческой смертности — это интегральный показатель, а его снижение напрямую демонстрирует эффективность решений со стороны министерства и государства, начиная от планирования беременности и совершенствования условий сопровождения семьи: не только беременной женщины, но и будущего отца.