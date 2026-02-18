Ричмонд
В аэропорту Саратова больше часа действовал план «Ковёр»

В аэропорту Саратова «Гагарин» в 2:48 по московскому времени были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По словам представителя ведомства, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов. В 4:06 мск план «Ковёр» в воздушной гавани отменили.

Ранее в аэропорту Волгограда было введено аналогичное ограничение на приём и выпуск воздушных судов. Также мы сообщали, что рейс 7R258, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нарьян-Маре из-за сообщения о технической неисправности. Посадку подтвердили в пресс-службе аэропорта.

