В аэропорту Саратова больше часа действовал план «Ковёр»

По словам представителя ведомства, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов. В 4:06 мск план «Ковёр» в воздушной гавани отменили.
Ранее в аэропорту Волгограда было введено аналогичное ограничение на приём и выпуск воздушных судов. Также мы сообщали, что рейс 7R258, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нарьян-Маре из-за сообщения о технической неисправности. Посадку подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.