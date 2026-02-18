В Приморье при росте ОРВИ эпидемические пороги не превышены

Эпидемиологи напоминают жителям края о базовых мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, при недомогании оставаться дома и не ходить на работу или учёбу. При появлении симптомов острой респираторной инфекции специалисты советуют не затягивать с обращением к врачу, а сама ситуация по гриппу и ОРВИ, по данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, остаётся под контролем ведомства.