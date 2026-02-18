В Приморье при росте ОРВИ эпидемические пороги не превышены

В Приморье продолжается сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, но эпидемический порог в крае и по всем возрастным группам по-прежнему не превышен. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, подводя итоги седьмой недели 2026 года — с 9 по 15 февраля.
По данным эпидемиологического отдела, за отчётный период в крае зафиксирован небольшой рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей, однако показатели остаются в пределах обычных сезонных значений. Специалисты отмечают, что ситуация укладывается в привычный для зимы подъём ОРВИ.
Сейчас картину по респираторным инфекциям в регионе определяют в основном негриппозные вирусы. Роспотребнадзор уточняет, что среди возбудителей ОРВИ заметно преобладают риновирусы, тогда как находки вируса гриппа сократились до единичных случаев, что продолжает тенденцию снижения доли гриппа, зафиксированную неделей ранее.
Отдельный мониторинг по образовательным учреждениям действует в Приморье с сентября 2025 года: надзорное ведомство отслеживает случаи приостановки занятий из‑за ОРВИ среди детей. На седьмой неделе 2026 года полного закрытия школ или детских садов не потребовалось, речь идёт только о частичных ограничениях.
По информации управления, временно приостановлены занятия в 22 группах 20 детских садов края. Кроме того, ограничения ввели в двух классах школ Дальнегорского городского округа и Надеждинского района, где также зафиксировали рост простудных заболеваний.
Эпидемиологи напоминают жителям края о базовых мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, при недомогании оставаться дома и не ходить на работу или учёбу. При появлении симптомов острой респираторной инфекции специалисты советуют не затягивать с обращением к врачу, а сама ситуация по гриппу и ОРВИ, по данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, остаётся под контролем ведомства.