Выпускники Хабаровского края определились с выбором ЕГЭ

В Хабаровском крае завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. Всего зарегистрировалось 5950 человек. Участниками единого государственного экзамена (ЕГЭ) станут 5885 человек, большинство из них — одиннадцатиклассники. Экзамены сдадут также студенты профессиональных образовательных организаций и выпускники прошлых лет. Участниками государственного выпускного экзамена станут 65 человека, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Самым популярным предметом по выбору является обществознание — его выбрали 2616 человек. На втором месте — ЕГЭ в компьютерной форме по информатике — предмет выбрали 1282 человека, на третьем месте — физика, ее планируют сдавать 1157 участников», — рассказали в министерстве образования и науки края.
В пятерку лидеров также вошли биология и история, на них зарегистрировались 1035 и 941 человек соответственно. Меньше всего участников по китайскому и немецкому языкам. Впервые в крае два участника зарегистрировались на ЕГЭ по испанскому языку.
В этом году у выпускников заметно вырос интерес к естественнонаучным предметам. По сравнению с прошлым годом возросла доля сдающих физику, зафиксирован рост выбравших профильную математику, информатику, биологию, химию.
Обязательные предметы — русский язык и математика нужны выпускникам этого года для получения аттестата о среднем общем образовании.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Откроют основной период ЕГЭ 1 июня экзамены по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет — 4 июня, по математике базового и профильного уровней — 8 июня.