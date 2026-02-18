Ричмонд
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах

РИА Новости: мошенники в домовых чатах просят деньги в залог при продаже вещей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мошенники публикуют в домовых чатах объявления по продаже вещей, просят перевести деньги в качестве залога, а после пропадают, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовой чат в мессенджере, представляясь соседями и тем самым втираясь в доверие к покупателю», — говорится в материалах.

Добавляется, что мошенники просят граждан перевести деньги якобы в качестве залога и убеждают, что заказ оформлен. Однако после внесения залога злоумышленники просто перестают выходить на связь.