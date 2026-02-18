Ричмонд
Госдума приняла закон о новом виде поддержки ветеранов боевых действий

Ветеранам боевых действий предоставят до 35 дней отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Изменения будут внесены в статью 16 Федерального закона «О ветеранах». Согласно поправкам, проявившие особые заслуги в выполнении боевых задач в рамках СВО граждане смогут получить право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в год.

Данная мера также будет распространяться на другие категории ветеранов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие закона предоставит ветеранам боевых действий возможность восстановить силы и здоровье.

Ранее KP.RU писал, что с 2026 года безработные ветераны СВО смогут оформить социальный контракт для открытия собственного бизнеса. Он помогает гражданам пройти переобучение, повысить квалификацию или развить собственное дело.

