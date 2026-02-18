В горах Калифорнии 16 лыжников попали под лавину, 10 человек пропали

В горах Калифорнии сошла лавина, накрывшая группу из 16 лыжников. По данным местной полиции, как минимум шестерым удалось выжить. О судьбе остальных 10 человек пока нет информации.
Трагедия произошла в районе пика Касл на севере Калифорнии.
Немногим ранее в Грузии лавина накрыла россиян у горы Тетнульд. Под снегом оказались около 20 человек. Часть выбралась сами, одного сноубордиста достали из-под завалов снега и доставили в медицинское учреждение.
При этом на горнолыжном курорте в Сочи в период новогодних каникул произошел инцидент, едва не приведший к гибели людей. Тогда на трассе «Реликтовый лес», расположенной на высоте около 1460 м, снежная масса накрыла 10-летнюю девочку и ее отца. Мужчина сумел выбраться из-под снега сам, а его дочь оказалась полностью под завалом.