В горах Калифорнии 16 лыжников попали под лавину, 10 человек пропали

При этом на горнолыжном курорте в Сочи в период новогодних каникул произошел инцидент, едва не приведший к гибели людей. Тогда на трассе «Реликтовый лес», расположенной на высоте около 1460 м, снежная масса накрыла 10-летнюю девочку и ее отца. Мужчина сумел выбраться из-под снега сам, а его дочь оказалась полностью под завалом.