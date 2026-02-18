Самое время печь: набор продуктов для блинов подешевел в Новосибирске

К Масленице 2026 года в Новосибирской области «блинная корзина» (молоко, мука, яйца, сметана, разрыхлитель) ободится в 432 рубля, что на 2 рубля дешевле, чем в начале 2025 года.
Так десяток яиц по сравнению с прошлым годом показали снижение цены на 20%. Средняя стоимость десятка оценили в 124 рубля.
Впрочем, это единственный подешевевший продукт из рецепта. Остальные показали значительный рост.
Так молоко стало дороже на 5%, мука — на 3, сметана и разрыхлитель — на 21.
Эксперты объяснили, что снижение общей стоимости корзины связано с эффектом высокой базы. В конце 2023 — начале 2024 годов яйца стоили аномально дорого — до 155 рублей. К февралю 2026 года их цена снизилась до 124 рублей, что компенсировало рост цен на другие продукты, сообщает Сиб.фм.
Татьяна Картавых