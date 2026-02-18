Самое время печь: набор продуктов для блинов подешевел в Новосибирске

Эксперты объяснили, что снижение общей стоимости корзины связано с эффектом высокой базы. В конце 2023 — начале 2024 годов яйца стоили аномально дорого — до 155 рублей. К февралю 2026 года их цена снизилась до 124 рублей, что компенсировало рост цен на другие продукты, сообщает Сиб.фм.