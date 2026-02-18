В ГД предложили запретить урезать трудовые премии родственникам участников СВО

Предлагается кардинально изменить этот подход на законодательном уровне — необходимо принять норму, которая прямо запретит работодателям урезать размер премиальных выплат или устанавливать понижающие коэффициенты для жен и родителей участников спецоперации, указал парламентарий. «Речь не идет о том, чтобы платить им больше других. Речь о том, чтобы их нельзя было ставить в заведомо худшее положение по сравнению с остальными сотрудниками при распределении поощрений. Если человек выполняет свои трудовые обязанности, он имеет право на равное отношение к себе со стороны нанимателя. Мы должны исключить любую возможность дискриминации по признаку наличия в семье мобилизованного или контрактника. Предлагаем внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс и иные нормативные акты, которые обяжут работодателей учитывать особый статус таких сотрудников и не допускать снижения их доходов по причинам, не связанным с эффективностью их труда», — пояснил Панеш.