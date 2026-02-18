В ГД предложили запретить урезать трудовые премии родственникам участников СВО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Работодателей следует обязать учитывать особый статус родственников участников СВО и не допускать снижения их доходов по причинам, не связанным с эффективностью их труда, в частности, ущемлять их при распределении премиального фонда, считает заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Сегодня мы много говорим о прямой поддержке бойцов, находящихся на передовой, и это абсолютно правильно. Но нельзя забывать и об их семьях, на плечи которых ложится огромная нагрузка. Жены, матери, отцы наших военнослужащих продолжают работать, воспитывать детей, вести домашнее хозяйство. При этом они постоянно испытывают колоссальное эмоциональное напряжение и тревогу за близкого человека. В такой ситуации любое дополнительное давление со стороны, в том числе материальное, совершенно недопустимо», — считает депутат.
Иногда поступают сигналы о том, что на некоторых предприятиях и в организациях родственников участников специальной военной операции начали ущемлять при распределении премиального фонда, рассказал Панеш. «Руководство, пользуясь отсутствием четких законодательных норм, ставит таким сотрудникам минимальные коэффициенты или вовсе лишает их премий под надуманными предлогами. Формально это могут объяснять производственной необходимостью или результатами работы, но по факту мы видим обычную несправедливость по отношению к тем, кто и так несет тяжелый крест», — подчеркнул депутат.
Предлагается кардинально изменить этот подход на законодательном уровне — необходимо принять норму, которая прямо запретит работодателям урезать размер премиальных выплат или устанавливать понижающие коэффициенты для жен и родителей участников спецоперации, указал парламентарий. «Речь не идет о том, чтобы платить им больше других. Речь о том, чтобы их нельзя было ставить в заведомо худшее положение по сравнению с остальными сотрудниками при распределении поощрений. Если человек выполняет свои трудовые обязанности, он имеет право на равное отношение к себе со стороны нанимателя. Мы должны исключить любую возможность дискриминации по признаку наличия в семье мобилизованного или контрактника. Предлагаем внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс и иные нормативные акты, которые обяжут работодателей учитывать особый статус таких сотрудников и не допускать снижения их доходов по причинам, не связанным с эффективностью их труда», — пояснил Панеш.
Такая мера позволит снять дополнительный груз тревоги с тысяч семей и даст им уверенность в завтрашнем дне, считает парламентарий.