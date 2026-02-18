Кардиологи назвали простой способ укрепить здоровье сердца

В научном эксперименте, который продолжался почти два месяца, участвовали 39 добровольцев в возрасте от 36 до 75 лет, страдающих от лишнего веса. Их разделили на две группы. Первая продолжала питаться в привычном режиме с паузой между едой от 11 до 13 часов. Участники из второй группы увеличили этот промежуток до 13−16 часов, при этом они обязательно прекращали есть минимум за три часа до того, как лечь спать. В дополнение к этому всем участникам посоветовали вечером приглушать свет, чтобы помочь организму настроить внутренние биологические часы.