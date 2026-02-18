Кардиологи назвали простой способ укрепить здоровье сердца

В научном эксперименте, который продолжался почти два месяца, участвовали 39 добровольцев в возрасте от 36 до 75 лет, страдающих от лишнего веса. Их разделили на две группы. Первая продолжала питаться в привычном режиме с паузой между едой от 11 до 13 часов. Участники из второй группы увеличили этот промежуток до 13−16 часов, при этом они обязательно прекращали есть минимум за три часа до того, как лечь спать. В дополнение к этому всем участникам посоветовали вечером приглушать свет, чтобы помочь организму настроить внутренние биологические часы.
Как объяснила Даниэла Гримальди, одна из авторов исследования, синхронизация времени приёма пищи с циклами сна и бодрствования позволяет наладить слаженную работу сердца и обменных процессов. По словам Филлис Зи, возглавлявшей научную работу, для организма критически важно не только то, какие продукты и в каком объёме попадают на тарелку, но и время этих приёмов пищи относительно отхода ко сну.
Результаты эксперимента оказались впечатляющими. У тех, кто соблюдал трёхчасовой перерыв перед сном, заметно улучшились ночные показатели здоровья. Например, артериальное давление во сне падало в среднем на 3,5 процента, а пульс становился реже на 5 процентов. Медики считают такой чёткий суточный ритм, когда сердце днём работает активнее, а ночью замедляется, важным признаком здоровья сосудов.
Кроме того, поджелудочная железа участников основной группы стала лучше справляться с нагрузкой сахаром. Это говорит о стабильной выработке инсулина и снижении вероятности развития нарушений обмена веществ. Исследователи также отметили высокую дисциплинированность добровольцев: почти 90 процентов из них строго придерживались нового распорядка. Это доказывает, что данная стратегия является простой и эффективной альтернативой сложным методам профилактики.
