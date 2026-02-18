Ричмонд
Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Красноярска в Горно-Алтайск

Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Источник: Аргументы и факты

С 30 апреля авиакомпания S7 Airlines открывает регулярное прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Республики Алтай. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на комфортабельных самолётах Embraer 170.

Время в пути составит всего 1 час 25 минут, что делает новый маршрут самым быстрым способом добраться из Красноярска на Алтай. Вылеты запланированы на 15:40 по четвергам и субботам, обратные рейсы из Горно-Алтайска — на вечер по средам и воскресеньям.

Как отмечают в пресс-службе авиаперевозчика, открытие нового маршрута позволит пассажирам из Красноярского края напрямую добираться до туристических объектов Республики Алтай, включая Чуйский тракт, Телецкое озеро и плато Укок.

Кроме того, прямые рейсы по данному направлению уже выполняет красноярская авиакомпания «КрасАвиа». В летнем сезоне 2026 года частота её полётов в Горно-Алтайск увеличится до пяти раз в неделю.

Ранее мы сообщали, что штормовой ветер ожидается в центральных районах Красноярского края.