Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Красноярска в Горно-Алтайск

Время в пути составит всего 1 час 25 минут, что делает новый маршрут самым быстрым способом добраться из Красноярска на Алтай. Вылеты запланированы на 15:40 по четвергам и субботам, обратные рейсы из Горно-Алтайска — на вечер по средам и воскресеньям.