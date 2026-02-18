Пять человек пострадали при взрыве газа в церкви в Нью-Йорке, здание разрушено

В американском штате Нью-Йорк в результате взрыва в церкви Abundant Life Fellowship серьезно пострадали пять человек. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в городке Бунвилл. По данным правоохранителей, перед взрывом поступали сообщения о запахе газа в здании. Среди пострадавших — пастор церкви, а также прибывшие на вызов пожарные. Все они госпитализированы в тяжелом, но стабильном состоянии.
Здание церкви получило катастрофические повреждения и фактически разрушено. Полиция подчеркнула, что на данный момент «нет никаких признаков преступной деятельности», однако обстоятельства происшествия продолжают выясняться, передает Associated Press.
