Пять человек пострадали при взрыве газа в церкви в Нью-Йорке, здание разрушено

В октябре в селе Пестрецы в Татарстане произошел взрыв с последующим возгоранием в одной из мечетей. Очевидцы сообщили, что взрыву предшествовал хлопок газа. По информации местного муфтия, в результате происшествия пострадали два человека, которые находились в мечети для совершения намаза. Оба пострадавших госпитализированы.