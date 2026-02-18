Новосибирские врачи встревожены ростом числа детей с мочекаменной болезнью

О причинах тревожной тенденции и способах профилактики рассказала детский хирург-уролог Ирина Живолуп. По ее словам, камни формируются из солей, присутствующих в моче, и длительное время могут никак себя не проявлять, пока не начнут перемещаться по мочевыводящим путям. Обычно поводом для обращения к врачу становится характерная клиническая картина: боли в животе, беспричинная рвота или появление крови в моче. Чаще всего размер удаляемых конкрементов колеблется в пределах пяти-семи миллиметров, однако встречаются и гораздо более крупные образования. Врач поделилась случаем из практики, когда камень достигал шести сантиметров. При этом преобладают так называемые оксалаты — наиболее плотные и трудно поддающиеся лечению отложения.