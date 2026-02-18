Ричмонд
Военному с тяжелым ранением отказывали в выплате матпомощи — суд встал на его сторону

Мужчина был призван на военную службу из Приморья в ходе частичной мобилизации. С января 2025-го он проходил службу в одной из воинских частей, дислоцированных в Бикине Хабаровского края. В феврале того же года военный получил тяжелое осколочное ранение живота, груди, конечностей, головы.

Источник: Freepik

«Бикинский городской суд установил, что военнослужащий постоянно проживал в Хабаровском крае, в том числе на момент получения ранения. Однако, несмотря на судебное решение, краевое учреждение социальной поддержки отказало ему в региональной выплате. В качестве причин отказа были указаны призыв из другого региона (Приморья) и получение ранения до того, как вступили в силу изменения в краевой Порядок, отменившие требование о “призыве с территории края”», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокурорская проверка показала, что отказ носил формальный характер и нарушал права военнослужащего. Суд обязал центр соцподдержки назначить мужчине единовременную матпомощь.