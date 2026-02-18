Весенний марафон «Знание. Первые» могут провести в Хабаровском крае

Конкурсная комиссия общества «Знание» выберет 10 регионов, которые в 2026 году примут у себя федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» — мероприятие войдёт в серию ключевых событий Года единства народов России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по традиции одна из очных площадок будет организована на Дальнем Востоке.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, в рамках весеннего марафона перед школьниками и студентами выступят свыше 100 профессиональных лекторов, среди которых государственные деятели, учёные, мастера культуры и искусства, а также спортсмены, блогеры и Герои России. Мероприятие будет проводиться в течение трёх дней и соберёт больше 18 тысяч человек в разных городах страны.
Отметим, что марафон «Знание. Первые» приурочен к празднованию Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации и к Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В связи с этим определена и соответствующая тематика. Так, спикеры обсудят культурное наследие народов нашей страны и то, как единые цели и взгляды на будущее вдохновляют жителей нашей страны.
— Школьники и студенты получат возможность лично поговорить об этом с выдающимися представителями разных народов. Также в фокусе внимания будет значительный вклад коренных малочисленных народов в развитие общероссийского этнокультурного пространства. Марафон покажет молодёжи, что сила России — в умении людей слышать, уважать друг друга и действовать сообща, всем народом, — отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.
Напомним, что в прошлом году конкурсная комиссия отобрала Хабаровск в числе 12 российских городов, наряду с Москвой, Красноярском и Нижним Новгородом, для проведения марафона «Знание. Первые». Мероприятие прошло осенью и было посвящено инновациям в зелёной энергетике России, изучению Солнца и ядерных циклов, а также подвигам отечественных учёных. Результаты нового отбора будут опубликованы на официальном сайте общества «Знание» в начале марта.