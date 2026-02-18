Весенний марафон «Знание. Первые» могут провести в Хабаровском крае

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, в рамках весеннего марафона перед школьниками и студентами выступят свыше 100 профессиональных лекторов, среди которых государственные деятели, учёные, мастера культуры и искусства, а также спортсмены, блогеры и Герои России. Мероприятие будет проводиться в течение трёх дней и соберёт больше 18 тысяч человек в разных городах страны.