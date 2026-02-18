Краевые студенческие отряды поддержат мероприятия к 400-летию Красноярска

Отметим, что Красноярское региональное отделение РСО создано в 2005 году, сегодня оно объединяет более 3,5 тысячи человек. Работают восемь штабов в образовательных организациях и шесть муниципальных по разным направлениям. Прошлый трудовой сезон объединил более 5 тысяч бойцов, которые участвовали в строительных, педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, волонтерских и других проектах. 19 красноярских отрядов работали на объектах по всей стране. Знаковым событием года для движения стал Всероссийский слет студенческих отрядов, который впервые приняли в Красноярске.