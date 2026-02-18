Краевые студенческие отряды поддержат мероприятия к 400-летию Красноярска

Они рассказали главе региона о готовности участвовать в мероприятиях 400-летия Красноярска.
Губернатор выразил уверенность, что к юбилею столицы силами регионального отделения можно сделать много добрых дел и поручил разработать общекраевой план с точным определением численности бойцов РСО для каждого мероприятия. Отдельно в перечне выделят события, посвященные Году единства народов России.
Глава города Сергей Верещагин подчеркнул, что рассчитывает на поддержку молодежи: отряды задействуют на строительстве социально значимых объектов, проведении просветительской работы в детских оздоровительных лагерях, организации крупных юбилейных событий.
«Сегодня вы достойно продолжаете дело тех, кто строил Красноярский край — создавал промышленную основу и возводил города. Краевые студенческие отряды — в числе лучших в стране и совместных проектов будет все больше, — подчеркнул Михаил Котюков. — Экономика переживает этап трансформации, мы взяли курс на технологический суверенитет и технологическое лидерство, а для решения поставленных задач нужно много рабочих рук. Помощь студотрядов в пиковый сезон может стать определяющей для достижения намеченных целей».
Большой объем мероприятий предстоит провести во всех округах края — студентов ждут в учреждениях здравоохранения, на перерабатывающих заводах, предприятиях АПК, РЖД.
Руководители студенческих отрядов рассказали Губернатору о планах на 2026-ой год. Стартовал он с молодежной патриотической акции «Снежный десант РСО», которая реализуется в крае с 2014 года. Бойцы оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО, адресно поддерживают пенсионеров, людей с ОВЗ, приводят в порядок памятные объекты и мемориалы, проводят спортивные и творческие мероприятия. Акция затронула 7 муниципальных образований края и ее планируется масштабировать.
«Мы готовы включаться в любые проекты, где необходимо наше участие. Очень вдохновляет, что интерес к студенческим отрядам есть и у молодежи, и у работодателей, от которых активно поступают заявки из разных регионов страны», — заверил председатель правления краевого отделения РСО Владимир Назаров.
Отметим, что Красноярское региональное отделение РСО создано в 2005 году, сегодня оно объединяет более 3,5 тысячи человек. Работают восемь штабов в образовательных организациях и шесть муниципальных по разным направлениям. Прошлый трудовой сезон объединил более 5 тысяч бойцов, которые участвовали в строительных, педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, волонтерских и других проектах. 19 красноярских отрядов работали на объектах по всей стране. Знаковым событием года для движения стал Всероссийский слет студенческих отрядов, который впервые приняли в Красноярске.