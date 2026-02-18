Хабаровчанин за месяц вытащил двух человек, провалившихся под лед

— Побежал к нему, достал веревку, но метрах в десяти от берега сам провалился по плечи. Человек я подготовленный, знаю, как выбираться. Главное — паники не допустить, лечь по течению, чтобы вода ноги приподняла. К тому же мой рюкзак зацепился за лед. Опершись на него, выбрался. Когда пострадавший увидел, что я провалился, еще громче закричал от ужаса. Думал, бедолага, что конец ему. Я-то вылез, а рюкзак утонул, у меня только веревка осталась. Лед хрустит, ломается. Мужчина в панике: «Умираю!». Да с чего? Максимум отморозишь что-нибудь. Объяснил ему, как на лед выбраться. Молодец, повторил все за мной. Велел ему лежать, силы не тратить. И не бояться, что корочкой льда покрываешься — это нормально, — вспоминает Остапенко.