Хабаровчанин за месяц вытащил двух человек, провалившихся под лед

— Меня с детства отец к спорту приучил. Каждый день на пробежку выхожу, не обращая внимания на погоду. 8 января бегал в гордом одиночестве — дул сильный ветер, был крепкий мороз. Представьте — борода примерзла к шарфу! Вдруг я увидел на реке фигуру. Сначала не понял, что человек провалился под лед, — вспоминает Остапенко.
А пострадавший, похоже, потерял надежду выбраться. Были видны лишь лежащие на льду руки и голова. Остапенко стал кричать, и мужчина отреагировал — слегка пошевелился.
— На льду я сразу намочил ноги, кроссовки обледенели. В этом месте очень опасно — под снегом проталину можно не заметить. Аккуратно подобрался к пострадавшему, объяснил ему, как развернуться, чтобы вода ноги приподняла, а не утаскивала на глубину. Сказал: «У тебя один шанс — рвануть резко вперед. Другого не будет». Он сумел выползти на поверхность, а я стал тянуть его на берег, — рассказывает Андрей.
Пенсионер до сих пор удивляется, что ему удалось дотащить до дамбы крупного мужчину. Добавляла веса мокрая одежда и… рюкзак. Спасенный наотрез отказался его снять.
— С огромным трудом добрались до сторожки на лодочной станции. Немного отогрелись, а потом скорая приехала и забрала пострадавшего, — говорит Остапенко.
На следующий день они встретились… там же на берегу недалеко от полыньи. Мужчина рассказал Андрею, что ехал по льду на велосипеде, рассчитывая добраться до ближайшего острова, и внезапно угодил в промоину. А сейчас раздумывает, как бы достать двухколесного друга…
Случай был резонансным. За спасение человека краевое УМВД объявило благодарность своему бывшему сотруднику. Вручил ему благодарственное письмо и губернатор Дмитрий Демешин.
Спустя несколько дней Андрей Остапенко снова отличился — не дал провалиться под лед детям. Во время очередной пробежки он увидел, что школьники прыгают на льдинах, смеются. Вмешался в опасную игру, попытался образумить детей, но его не послушали. Бывший полицейский вызвал на место сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.
После этих ЧП Остапенко стал брать на ежедневные пробежки набор спасателя, включая веревку. На всякий случай. Людей на льду реки не стало меньше, хотя на дамбе появились предупреждающие таблички. Через три недели практически в том же самом злополучном месте Андрей заметил человека, который звал на помощь.
— Побежал к нему, достал веревку, но метрах в десяти от берега сам провалился по плечи. Человек я подготовленный, знаю, как выбираться. Главное — паники не допустить, лечь по течению, чтобы вода ноги приподняла. К тому же мой рюкзак зацепился за лед. Опершись на него, выбрался. Когда пострадавший увидел, что я провалился, еще громче закричал от ужаса. Думал, бедолага, что конец ему. Я-то вылез, а рюкзак утонул, у меня только веревка осталась. Лед хрустит, ломается. Мужчина в панике: «Умираю!». Да с чего? Максимум отморозишь что-нибудь. Объяснил ему, как на лед выбраться. Молодец, повторил все за мной. Велел ему лежать, силы не тратить. И не бояться, что корочкой льда покрываешься — это нормально, — вспоминает Остапенко.
«Я — человек верующий, думаю, это Господь приводит меня в нужную минуту, чтобы спасти кого-то».
Из ближайшего дома прибежал на подмогу парень, который увидел в окно, что творится на реке. Он же вызвал спасателей и скорую. Вдвоем они попытались вытащить пострадавшего на берег, бросали ему веревку, но ее сдувало ветром. Привязали конец к электрическому удлинителю, который прихватил с собой парень. Снова неудача.
Замерзающего поддерживали морально, занимали разговорами. Узнали, что зовут его Вячеслав, ему 59 лет. Шел он с Большого Уссурийского острова в Хабаровск за лекарствами и продуктами. В принципе, для островитян это обычное дело. Они за зиму протоптали по льду тропу, обозначили путь палочками и ветками, чтобы не сбиться и обойти возможные промоины. Но Амурская протока непредсказуема, в любой момент можно наткнуться на проталины. Вот и Вячеслав отклонился от маршрута. Решив срезать путь, оказался в воде.
Прибывшие спасатели МЧС на надувной доске дотянули мужчину до берега, подняли на носилках на дамбу и передали медикам.
— Надо мной уже подшучивают. Мол, бегаешь, народ из реки достаешь. Я — человек верующий, думаю, это Господь приводит меня туда в нужную минуту, чтобы спасти кого-то, — уверяет пенсионер.
В течение всей зимы сотрудники МЧС России по региону проводят профилактические беседы с жителями, объясняют им, почему опасно выходить на лед. Но каждый день на замерзших водоемах можно встретить любителей зимней рыбалки, лыжников, велосипедистов и просто гуляющих.
— Сейчас толщина льда на Амуре, там, где нет сбросов технологических, сточных вод, — более метра. Но есть очень опасные места. Например, в районе выхода протоки Чумная на реке Амур незамерзающая полынья тянется почти 500 метров. Связано это, скорее всего, с течением, а также рельефом дна. Поток воды устремляется вверх и создает такую промоину. Ее видно, она парит, — рассказывает государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по региону Сергей Черятьев.
В Хабаровске нет официальных ледовых переправ, а в Хабаровском районе их три: на реках Тунгуска и Кур, протоке Хохлацкой. В остальных местах выезд на лед запрещен, о чем напоминают установленные аншлаги. За нарушение можно получить штраф. Если выживешь.
— Еще одно опасное место — район лодочной станции № 16 в селе Виноградовка и направление в сторону протоки Прямой вниз по течению. Люди рыбачат, отдыхают, на ватрушках детей катают по льду. Но в данном месте есть технологические сбросы, проходит водозаборная труба, рельеф дна меняется ежегодно. Много несчастных случаев фиксируют именно там, — говорит Сергей Черятьев.
Важно.
Правила поведения на льду:
1. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне.
4. Если у вас рюкзак, повесьте его на одно плечо — это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед уйдет из-под ног.
5. Не выходите на темные участки льда — они быстрее прогреваются на солнце и быстрее тают. Не приближайтесь к местам, где есть вмерзшие коряги, водоросли.
6. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, крупные гвозди), чем можно было бы зацепиться за лед в случае, если вы провалились.
Самоспасение:
1. Широко раскиньте руки. Находясь на плаву, голову держите как можно выше над водой.
2. Обопритесь локтями о края полыньи и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ногу, которая ближе к его кромке.
3. Поворотом корпуса быстро выкатывайтесь на лед.
4. Отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.
5. Зовите на помощь.
Оказание помощи:
1. Подползайте к полынье очень осторожно.
2. Сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, это придаст ему сил.
3. За 3−4 метра протяните человеку подручное средство — веревку, шест, доску.
4. На берегу пострадавшего надо укрыть от ветра, хорошо укутать в любую одежду, одеяло. Переместите его в теплое место как можно скорее.
5. Если человек в сознании, то напоите его горячим чаем. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги с горячей водой, завернутые в ткань. Их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховым и подмышечным областям пострадавшего.