Водитель автобуса в Приморье попался с поддельной справкой при замене прав

В Спасском районе перед судом предстал водитель, отвечающий за перевозку школьников. Мужчину уличили в использовании подложного документа при попытке заменить водительское удостоверение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
61-летний местный житель работал водителем школьного автобуса. Когда пришло время менять права, он решил не проходить медицинскую комиссию официально. Вместо этого мужчина купил поддельное медицинское заключение на свое имя.
Фальшивый документ он предъявил государственному инспектору. Однако подлог выявили, и в отношении водителя завели уголовное дело. На заседании мужчина полностью признал свою вину.
«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ “Использование заведомо поддельного официального документа”. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы», — рассказали в пресс-службе Спасского районного суда.