В Хабаровске годовалых малышей начали готовить к взрослой жизни

Здесь уверены: чтобы у региона было здоровое будущее, следить за репродуктивным здоровьем нужно с первых месяцев жизни. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск".
Ежегодно медучреждение обслуживает более 48 тысяч человек, из них свыше 10 тысяч — дети. В планах на этот год отправить на диспансеризацию почти 22 тысячи взрослых и больше 12 тысяч детей.
Особое внимание малышам. Недавно на плановый осмотр к хирургу привели годовалого пациента. Врач-уролог-андролог Роман Юхнов объясняет: именно в этом возрасте можно заметить отклонения, которые в будущем скажутся на репродуктивной функции.
— В год, в два, в шесть лет и в подростковом периоде у каждого возраста есть свои «точки контроля». Если вовремя заметить проблему, её можно исправить без последствий, — поясняет доктор.
Диспансеризация репродуктивного здоровья взрослых (от 21 до 49 лет) в поликлинике тоже идет полным ходом. Мужчинам проверяют предстательную железу, женщинам проводят необходимые скрининги. Заполнить анкету можно заранее на сайте учреждения.