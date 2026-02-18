Генерал Попов: от Трампа могут скрывать, что творится в секретной «Зоне 51»

«Вполне допускаю, что президенту США могут докладывать не обо всем, что происходит в “Зоне 51”. Возможно, в этом и нет необходимости. Он сегодня в Белом доме, а завтра его нет. В Америке-то президенты как перчатки меняются, каждые четыре года. Но необязательно данные скрывают. Просто что-то умалчивают. Ведь исследования и испытания, включающие многочисленные формулы и математические модели, могут быть слишком сложными для понимания. А взять того же Дональда Трампа: он по складу ума бизнесмен, финансист, немножко политик», — сказал Попов.