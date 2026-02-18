Генерал Попов: от Трампа могут скрывать, что творится в секретной «Зоне 51»

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru допустил, что от президента США могут скрывать часть исследований и испытаний, которые проводят в «Зоне 51» — засекреченном объекте американских Военно-воздушных сил.
Ранее бывший глава Белого дома Барак Обама рассказал, что верит в существование инопланетян, хоть и не видел их. По его словам, «они реальны». Кроме того, Обама упомянул «Зону 51», заверив, что инопланетных существ там не держат, если, конечно, против президента США не существует заговор и от него скрыли информацию.
«Вполне допускаю, что президенту США могут докладывать не обо всем, что происходит в “Зоне 51”. Возможно, в этом и нет необходимости. Он сегодня в Белом доме, а завтра его нет. В Америке-то президенты как перчатки меняются, каждые четыре года. Но необязательно данные скрывают. Просто что-то умалчивают. Ведь исследования и испытания, включающие многочисленные формулы и математические модели, могут быть слишком сложными для понимания. А взять того же Дональда Трампа: он по складу ума бизнесмен, финансист, немножко политик», — сказал Попов.
Напомним, исследователь Валентин Дегтерёв в беседе с aif.ru высказался о существовании НЛО, инопланетных цивилизаций и возможности контакта с ними.
Ранее эксперт, занимавшийся расследованием дел по неопознанным летающим объектам (НЛО) для Минобороны Великобритании в 90-х годах прошлого века, Ник Поуп объяснил, почему именно сейчас Обама заговорил о пришельцах.