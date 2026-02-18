Генерал Липовой сказал, как накажут перебежчика Симонова в России

Военные каналы пишут, что Симонов не мог предоставить ценной информации украинской стороне, так как через два месяца после службы в «Рубиконе» военного перевели в 1-ю танковую часть, из которой он сбежал и скрывался в течение семи месяцев. После задержания Симонова отправили в штурмовое подразделение, оттуда он сбежал на сторону ВСУ.