Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой сказал, как накажут перебежчика Симонова в России

В Сети распространяют информацию о «ценном перебежчике» Симонове, передавшем информацию ВСУ. Генерал Липовой сказал, что ждет предателя в России в случае его возможного возвращения.

Источник: Аргументы и факты

В Сети распространяют историю о «ценном перебежчике» Мирославе Симонове, который добровольно сдался в плен ВСУ и якобы передал информацию о центре беспилотных систем «Рубикон». Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru заявил, что в случае возможного возвращения в РФ Симонова ждут следственные действия.

«Если он каким-то образом окажется на нашей территории, то с ним с удовольствием побеседуют наши следственные органы и прокуратура и поинтересуются, как он оказался в числе предателей на территории Украины», — сказал Липовой.

По мнению генерала, ни одна из сторон конфликта не отправит Симонова в зону боевых действий. Липовой не исключил, что спецслужбы Украины могут ликвидировать перебежчика.

«Ему не доверяет ни одна, ни вторая сторона. Он как источник информации, сейчас из него Украина все выкачает, а потом он исчезнет с лица земли», — добавил эксперт.

Военные каналы пишут, что Симонов не мог предоставить ценной информации украинской стороне, так как через два месяца после службы в «Рубиконе» военного перевели в 1-ю танковую часть, из которой он сбежал и скрывался в течение семи месяцев. После задержания Симонова отправили в штурмовое подразделение, оттуда он сбежал на сторону ВСУ.