Психолог Ланг назвал минус гражданского брака, как у Пашиняна с женой

«Зарегистрированный брак никого не держит. Люди расстаются тогда, когда хотят расстаться. Нельзя сказать, что он эмоционально скрепляет пару, но, тем не менее, женщины чаще чувствуют себя защищеннее именно в официальном браке. Женщина психологически больше доверяет мужчине, который предложил зарегистрировать брак. При этом мужчинам, как правило, легче уходить именно из незарегистрированного брака, поскольку и финансово, и юридически он в этом плане более свободен. В таком случае не нужно делить квартиру, машину и так далее», — отметил эксперт.