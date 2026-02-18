Психолог Ланг назвал минус гражданского брака, как у Пашиняна с женой

В официальном браке женщина, как правило, чувствует себя более защищенной, а из гражданского — мужчине легче уйти, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.
Таким образом он прокомментировал расставание премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его гражданской супруги Анны Акопян. Они были вместе 27 лет. За это время у них появилось четверо детей — три дочери и сын.
В последнее время пользователи Сети заметили, что премьер Армении стал чаще выкладывать видео с собой в кадре, где на фоне играет лиричная музыка. Нередко, это были композиции российских музыкантов.
«Зарегистрированный брак никого не держит. Люди расстаются тогда, когда хотят расстаться. Нельзя сказать, что он эмоционально скрепляет пару, но, тем не менее, женщины чаще чувствуют себя защищеннее именно в официальном браке. Женщина психологически больше доверяет мужчине, который предложил зарегистрировать брак. При этом мужчинам, как правило, легче уходить именно из незарегистрированного брака, поскольку и финансово, и юридически он в этом плане более свободен. В таком случае не нужно делить квартиру, машину и так далее», — отметил эксперт.
Сам Пашинян ранее объяснил, почему так и не женился на Акопян. По его словам, он решил оставить брак незарегистрированным, чтобы не подвергать жену и имущество риску.
«В 90-х я занимался оппозиционной политической деятельностью и понимал, что меня могут арестовать, будут судить, конфискуют имущество. Я не женился лишь с одной целью — для защиты своей семьи», — рассказал он в 2025 году в беседе с армянскими журналистами.
