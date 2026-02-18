Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное на СВО сегодня: русские ракеты напугали истребители НАТО у Киева

В Киеве появилась эскадрилья F-16 с пилотами НАТО, утверждают западные издания. Бывший летчик оценил главную новость СВО за сегодня.

Источник: Аргументы и факты

Издание Intelligence Online (IO) сообщило о создании в Вооруженных силах Украины новой эскадрильи истребителей F-16, экипажи которой состоят из американских и голландских пилотов. Эта эскадрилья, как утверждается, отвечает за защиту воздушного пространства над Киевом.

Бывший военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber в беседе с aif.ru высказал предположения о вооружении, которым российские силы могли бы противостоять этим истребителям.

«Теоретически, это может быть С-400 или С-500», — отметил эксперт.

Кроме того, он допустил вероятность применения российских дронов «Герань» против F-16. «Хотя ни одно сообщение ранее не было подтверждено, но в теории это возможно. Думаю, что через какое-то время они будут сбивать», — добавил Fighterbomber.

Впоследствии Военно-воздушные силы Украины опровергли сведения, указанные в публикации IO, заявив, что в небе над страной действуют якобы исключительно украинские летчики.

Комментируя вопрос о том, легче ли поражать западные истребители F-16, управляемые пилотами ВСУ, по сравнению с пилотами из стран НАТО, Fighterbomber подчеркнул важность оценки уровня подготовки обеих сторон.

«Теоретически, натовские летчики лучше знают самолеты НАТО», — уточнил бывший пилот.

Генерал-майор Владимир Попов ранее отмечал в разговоре с aif.ru, что у Киева осталось всего четыре боеспособных истребителя F-16.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше