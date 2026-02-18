Издание Intelligence Online (IO) сообщило о создании в Вооруженных силах Украины новой эскадрильи истребителей F-16, экипажи которой состоят из американских и голландских пилотов. Эта эскадрилья, как утверждается, отвечает за защиту воздушного пространства над Киевом.
Бывший военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber в беседе с aif.ru высказал предположения о вооружении, которым российские силы могли бы противостоять этим истребителям.
«Теоретически, это может быть С-400 или С-500», — отметил эксперт.
Кроме того, он допустил вероятность применения российских дронов «Герань» против F-16. «Хотя ни одно сообщение ранее не было подтверждено, но в теории это возможно. Думаю, что через какое-то время они будут сбивать», — добавил Fighterbomber.
Впоследствии Военно-воздушные силы Украины опровергли сведения, указанные в публикации IO, заявив, что в небе над страной действуют якобы исключительно украинские летчики.
Комментируя вопрос о том, легче ли поражать западные истребители F-16, управляемые пилотами ВСУ, по сравнению с пилотами из стран НАТО, Fighterbomber подчеркнул важность оценки уровня подготовки обеих сторон.
«Теоретически, натовские летчики лучше знают самолеты НАТО», — уточнил бывший пилот.
Генерал-майор Владимир Попов ранее отмечал в разговоре с aif.ru, что у Киева осталось всего четыре боеспособных истребителя F-16.