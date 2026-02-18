Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 февраля

Близнецам будет полезно сосредоточиться на уточнении деталей и исправлении мелких ошибок во время работы. Финансовые вопросы будут стабильными, но лучше воздержаться от крупных покупок. В личной сфере день подойдет для искренних разговоров. Представители знака также могут почувствовать себя слегка рассеянными, особенно в первой половине дня.