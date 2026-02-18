Улица Ленина в Канске значительно преобразится

Этот проект стал победителем на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Территория благоустройства — от привокзальной площади до площади Н. И. Коростелева, включая Соборную площадь. Всего около 2 га.
Создатели проекта при разработке архитектурных решений подчеркнули основные вехи богатой истории старинного сибирского города. Пешие экскурсионные и прогулочные маршруты будут пролегать по улице Ленина вдоль Спасского собора, старинных зданий музея синематографа, казначейства, табачной фабрики, торговых рядов, памятника казакам-основателям города и других примечательных мест.
Сквер у Гадаловских рядов станет музеем под открытым небом, посвящённым купеческому прошлому Канска. Арка-пергола с историческими стендами, уличная мебель и декоративные элементы раскроют облик старого города, а озеленение создаст комфорт для отдыха. Соборная площадь станет местом для проведения городских мероприятий. Структуру аллей преобразуют для создания чётких пространств, комфортных для прогулок.
Заместитель министра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова прокомментировал данный проект: «Результатом реализации этого проекта станет появление качественной пешеходной инфраструктуры в центре Канска. Новая уличная мебель, парковое освещение и дополнительное озеленение придадут пространству современный облик. В проектировании принимали участие активные горожане, предлагали свои идеи, в том числе дети представили свои творческие работы, и часть из них была принята дизайнерами. В частности, у дома культуры появятся арт-объект “канский учёный кот”, изготовленный при помощи художественного литья из бронзы, тематическая скамья по детским эскизам, мини-садик и уличная галерея. Это станет ещё одной изюминкой проекта».
Всего с 2019 года благодаря победам краевых проектов во Всероссийском конкурсе появились 22 крупные благоустроенные территории в Енисейске, Назарове, Заозёрном, Канске, Кодинске, Бородине, Зеленогорске, Дивногорске, Ужуре, Железногорске, Сосновоборске, Шарыпове, Иланском. В этом году, помимо Канска, проекты-победители реализуют в Минусинске и Норильске.