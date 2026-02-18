Улица Ленина в Канске значительно преобразится

Заместитель министра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова прокомментировал данный проект: «Результатом реализации этого проекта станет появление качественной пешеходной инфраструктуры в центре Канска. Новая уличная мебель, парковое освещение и дополнительное озеленение придадут пространству современный облик. В проектировании принимали участие активные горожане, предлагали свои идеи, в том числе дети представили свои творческие работы, и часть из них была принята дизайнерами. В частности, у дома культуры появятся арт-объект “канский учёный кот”, изготовленный при помощи художественного литья из бронзы, тематическая скамья по детским эскизам, мини-садик и уличная галерея. Это станет ещё одной изюминкой проекта».