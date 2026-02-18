Комнаты матери и ребёнка для студентов открываются в вузах Владивостока

В вузах Приморья начали открывать комнаты матери и ребёнка. В них студенты могут покормить и переодеть детей, оставить их под присмотром и продолжать учёбу, не выпадая из образовательного процесса. По данным правительства Приморского края, такие пространства создают при поддержке нацпроекта «Семья».
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) уже работают детский клуб и пеленальная комната. Клуб рассчитан на детей от трёх до десяти лет, с ними занимаются воспитатели. В помещении есть зоны для игр и развития мелкой моторики и логики, манеж и настольные игры. Пеленальная комната позволяет родителям спокойно покормить и переодеть малыша до трёх лет. Университет дополняет комфортную инфраструктуру денежными выплатами. Студенты с детьми на иждивении получают единовременно 20 тысяч рублей. При рождении ребёнка каждый из родителей-студентов может рассчитывать на 50 тысяч рублей. Вставшим на учёт по беременности положена разовая поддержка в 20 тысяч рублей.
В Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) сейчас учатся 30 официально зарегистрированных студенческих пар. Десять из них живут в общежитии, где для семей предусмотрены отдельные комнаты. Вуз выплачивает 10 тысяч рублей при регистрации брака и 15 тысяч рублей при рождении ребёнка. Сейчас администрация опрашивает студентов по поводу открытия собственной комнаты матери и ребёнка.
Во Владивостокском государственном университете (ВВГУ) детская комната действует на базе спорткомплекса «Чемпион». Там оборудованы игровые зоны с игрушками и книгами, сухой бассейн с горкой, стол для занятий и диван для отдыха. Попасть туда студенты могут через отдел социального сопровождения. В вузе обучаются 14 студенческих семей, четыре из них уже воспитывают детей. Для семей действует скидка 10% на оплату обучения каждому супругу. В университете работает группа кратковременного пребывания детей, есть механизм перевода мам, родивших во время учёбы, на бюджет и программы оздоровительного отдыха. Студенты очной формы могут получить 25 тысяч рублей при заключении брака. Им также выплачивают 20 тысяч рублей за рождение ребёнка, усыновление или установление попечительства и 10 тысяч рублей при наличии ребёнка до трёх лет. В 2025 году по корпоративной программе «Семейный университет» 75 человек получили в сумме 1,6 миллиона рублей.
Краевые власти усиливают общую поддержку студенческих семей. С 1 января ежемесячную выплату студентам вузов и колледжей, у которых родится ребёнок, увеличили до 15 тысяч рублей. Право на неё больше не зависит от дохода семьи. Для получения денег нужно встать на учёт по беременности в медорганизации на раннем сроке. Программа рассчитана до конца 2028 года, подробности можно уточнить по телефону
По данным федеральных структур, комната матери и ребёнка к 2030 году должны появиться во всех российских университетах.