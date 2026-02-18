Комнаты матери и ребёнка для студентов открываются в вузах Владивостока

Во Владивостокском государственном университете (ВВГУ) детская комната действует на базе спорткомплекса «Чемпион». Там оборудованы игровые зоны с игрушками и книгами, сухой бассейн с горкой, стол для занятий и диван для отдыха. Попасть туда студенты могут через отдел социального сопровождения. В вузе обучаются 14 студенческих семей, четыре из них уже воспитывают детей. Для семей действует скидка 10% на оплату обучения каждому супругу. В университете работает группа кратковременного пребывания детей, есть механизм перевода мам, родивших во время учёбы, на бюджет и программы оздоровительного отдыха. Студенты очной формы могут получить 25 тысяч рублей при заключении брака. Им также выплачивают 20 тысяч рублей за рождение ребёнка, усыновление или установление попечительства и 10 тысяч рублей при наличии ребёнка до трёх лет. В 2025 году по корпоративной программе «Семейный университет» 75 человек получили в сумме 1,6 миллиона рублей.