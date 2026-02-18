В Приморье обнаружили два новых для России вида бабочек

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Два новых для России вида бабочек обнаружили в Приморье на самом южном острове страны — Фуругельма, сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».
«Исследователям удалось обнаружить на острове Фуругельма чешуекрылых — пестрянку Hedina nigra и моль-пестрянку Phyllonorycter leucocorona. Оба вида ранее были известны в Японии и Китае, но в фауне России зафиксированы впервые», — говорится в сообщении.
Отмечается, что особый интерес представляет история обнаружения пестрянки Hedina nigra. Еще один экземпляр этой бабочки в ходе обработки собранных материалов был обнаружен в коллекции Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге: бабочку собрали под Уссурийском в Приморье еще в 1961 году, но более полувека она оставалась неопределенной в музейных фондах.
Остров Фуругельма — самый южный остров России и единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире, — является частью Дальневосточного морского биосферного заповедника. Заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда».
На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.