Маск призвал Netflix снять сериал с темнокожей версией себя

Поводом для обращения стала картинка, сгенерированная искусственным интеллектом. На ней был изображён темнокожий двойник Маска в компании инопланетных существ. Автор публикации иронично сравнил получившееся изображение с типичными постерами проектов Netflix, намекнув на однообразие контента платформы.
Бизнесмену идея явно пришлась по душе. Любопытно, что ранее предприниматель придерживался иного мнения о деятельности стримингового сервиса. Осенью прошлого года он призывал общественность бойкотировать Netflix, обвиняя компанию в нанесении вреда детской психике из-за освещения темы трансгендеров*.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично подключится к оценке сделки по покупке Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix, отметив, что может даже её отменить. Он указал, что объединение компаний способно создать монополиста. Он добавил, что Netflix добилась «феноменальных» результатов и отдельно похвалил её гендиректора Теда Сарандоса.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.