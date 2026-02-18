Маск призвал Netflix снять сериал с темнокожей версией себя

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично подключится к оценке сделки по покупке Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix, отметив, что может даже её отменить. Он указал, что объединение компаний способно создать монополиста. Он добавил, что Netflix добилась «феноменальных» результатов и отдельно похвалил её гендиректора Теда Сарандоса.