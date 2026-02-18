Мужчина в Индии похитил полуторагодовалую родственницу и надругался над ней

До этого в Индии уже случались подобные ужасающие преступления, так, в октябре стало известно, что мужчина в городе Панисагар украл у родственницы 14-месячную дочь, когда она вместе с ребенком пришла к нему в гости. Преступник в какой-то момент предложил прогуляться с малышкой, ушел на улицу, но спустя несколько часов так и не вернулся, после чего мать забила тревогу. Мужчина тем временем изнасиловал маленькую родственницу и расправился с ней, а затем закопал ребенка на рисовом поле.