Мужчина в Индии похитил полуторагодовалую родственницу и надругался над ней

В пригороде Мумбаи 25-летний мужчина выкрал полуторагодовалую дочь своих родственников и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает The Times of India.
Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник похитил ребенка в темное время суток, а позже девочку нашли брошенной в безлюдной местности у ручья. С тяжелыми травмами ее госпитализировали, потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас ребенок восстанавливается.
Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он является родственником отца и работал неподалеку от дома семьи. Родители доверяли ему, но после случившегося намерены добиться максимально сурового наказания. Обстоятельства произошедшего выясняются, говорится в сообщении.
До этого в Индии уже случались подобные ужасающие преступления, так, в октябре стало известно, что мужчина в городе Панисагар украл у родственницы 14-месячную дочь, когда она вместе с ребенком пришла к нему в гости. Преступник в какой-то момент предложил прогуляться с малышкой, ушел на улицу, но спустя несколько часов так и не вернулся, после чего мать забила тревогу. Мужчина тем временем изнасиловал маленькую родственницу и расправился с ней, а затем закопал ребенка на рисовом поле.