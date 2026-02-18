В Приморье ученые обнаружили новые для России виды бабочек

Дело в том, что еще один экземпляр этой бабочки был обнаружен в коллекции Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге. Ее поймали под Уссурийском в 1961 году, однако с того времени она присутствовала в музейных фондах с неопределенным статусом. Находка же на острове Фуругельма показала, что этот вид — полноценный обитатель юга Приморья.