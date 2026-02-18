Расплата за Крым и Кубань: «Герани» и ракеты погрузили Одессу во тьму

«Любой беспилотник можно начинить поражающими элементами. Фактически их помещают в оболочку самого взрывного устройства. Противник делает это лишь с одной целью: нанести как можно больше урона простым людям, гражданскому населению. Кому же еще в данном случае? Военные ведь сидят в бункерах», — сказал Кондратьев.