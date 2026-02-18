Ричмонд
Расплата за Крым и Кубань: «Герани» и ракеты погрузили Одессу во тьму

Украинские беспилотники атаковали российские регионы. Сирены звучали в Крыму, Краснодарском крае, Удмуртии. ПВО сбили все цели, однако не обошлось без пострадавших. Удар расплаты последовал незамедлительно. Одессу погрузили в блэкаут.

Источник: Аргументы и факты

Российские ПВО отбили мощную атаку беспилотников, атаковавших мирные регионы РФ в ночь на 17 февраля. Воздушные бои развернулись над Крымом, Краснодарским краем, Удмуртией. Все вражеские цели были поражены. Расплата последовала незамедлительно: ответный удар вверг Одессу в блэкаут.

Крым атаковали БПЛА со шрапнелью.

«Атаки на Крым осуществлялись с помощью реактивных БПЛА. Запустили их из Одесской области», — сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Целью украинской армии был Севастополь. В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили более 24 БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев назвал атаку одной из самых продолжительных за последнее время.

К сожалению, на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого беспилотника выбило окна в одном из частных домов и девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Ребенка госпитализировали, сейчас его состояние удовлетворительное.

Также БПЛА сдетонировал в жилом дворе на улице Гоголя. Выяснилось, что аппарат начинен поражающими металлическими шариками.

«Любой беспилотник можно начинить поражающими элементами. Фактически их помещают в оболочку самого взрывного устройства. Противник делает это лишь с одной целью: нанести как можно больше урона простым людям, гражданскому населению. Кому же еще в данном случае? Военные ведь сидят в бункерах», — сказал Кондратьев.

Металлические шарики действуют как шрапнель. При детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения и вероятность нанесения ущерба.

Только чудом никто серьезно не пострадал. Повреждения получили автомобили и многоквартирные дома.

На Кубань БПЛА шли, огибая Крым.

На Краснодарский край беспилотники ВСУ тоже запустили из Одесской области. На Кубань они шли, огибая Крымский полуостров, отметил Кондратьев.

Из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района были ранены два человека, их госпитализировали. Кроме того, в результате падения фрагментов беспилотников повреждения получили четыре частных дома, произошло возгорание на Ильском НПЗ.

На Удмуртию ВСУ натравили «Лютого».

Пытались ВСУ атаковать в ночь на 17 февраля и удаленную от Украины Удмуртию. В республике из-за появления в небе вражеских объектов вводили режим «Опасное небо». Сирену (сигнал тревоги) включали в Ижевске и тех территориях, где риск возникновения ЧП был наиболее высок. К счастью, все обошлось.

«На Удмуртию БПЛА запускали с Харьковской и Полтавской областей. Скорее всего, задействовали беспилотники с двигателями внутреннего сгорания типа “Лютый”», — сказал Кондратьев.

Одессу погрузили в блэкаут.

Расплата за атаки регионов России последовала незамедлительно. Наибольшее отмщение настигло Одессу. Приморский населенный пункт погрузили в полный блэкаут.

По данным военных пабликов, город атаковали более сотни «Гераней». БПЛА осуществили налет на последнюю работающую подстанцию «Таирово», в результате чего 90% Одессы осталось без света, воды и отопления, фиксировались перебои со связью.

Удар отмщения был комбинированный. Кроме беспилотников в атаке участвовали крылатые ракеты. Досталось объектам, связанных с ВСУ, также в Кривом Роге, Днепропетровске и Сумской области.

