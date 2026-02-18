Раевский посоветовал сохранить фото и файлы перед блокировкой Telegram

Перед возможной полной блокировкой мессенджера Telegram в России с 1 апреля необходимо выполнить ряд рекомендаций, предупредил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Напомним, ряд Telegram-каналов ранее сообщил, что с 1 апреля 2025 года в России будет полностью заблокирован этот мессенджер. Роскомнадзор, комментируя эту информацию, отметил, что ведомству нечего добавить к ранее озвученным данным.
С 10 февраля Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ начала ограничивать работу Telegram, отметив, что представители мессенджера продолжают игнорировать требования российского законодательства.
Раевский отметил, что пользователи могут сохранить фотографии и файлы, хранящиеся в Telegram, чтобы в случае его полной блокировки не потерять к ним доступ.
«Контакты из мессенджера точно переносить не нужно, потому что они и так хранятся на телефоне. Есть смысл перед блокировкой сохранить фотографии, поскольку если сеть станет недоступна, то и скачать их будет нельзя», — пояснил эксперт.
Ранее эксперт Раевский назвал рабочие мессенджеры, которые можно использовать вместо заблокированных.