Сексолог рассказала, как мужчине побороть главный комплекс перед женщиной

«Конечно же, хорошо для начала почитать про половой орган, который мужчина считает маленьким. Про то, как удовлетворять женщину. И про всевозможные виды секса. Есть определённые позы, в которых размер не имеет большого значения. Знание физиологии и разнообразия сексуальных практик часто снижает чувство неуверенности», — сказала Александра Миллер.