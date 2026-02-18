Сексолог рассказала, как мужчине побороть главный комплекс перед женщиной

Мужские комплексы, связанные с внешностью и сексуальной уверенностью, можно скорректировать, однако полностью они, как правило, не исчезают.
Об этом рассказала в комментарии aif.ru психолог и сексолог Александра Миллер. Она прокомментировала способы психологической поддержки мужчин, испытывающих неуверенность в себе, в том числе, из-за скромных размеров.
По словам специалиста, одним из ключевых инструментов остаётся работа с психологом. Именно терапия помогает снизить тревожность и изменить восприятие собственного тела.
При этом эксперт не исключает и хирургические методы, если они помогают человеку справиться с внутренними переживаниями. При небольшие изменения внешности могут работать как психологический фактор: человек начинает ощущать себя иначе.
«Если вмешательство хирурга облегчает человеку жизнь и помогает справляться с комплексами, в этом нет проблемы. Главное, чтоб это не доходило до маразма — важно избегать крайностей», — отметила она.
Сексолог подчеркнула, что важную роль играет сексуальное просвещение.
«Конечно же, хорошо для начала почитать про половой орган, который мужчина считает маленьким. Про то, как удовлетворять женщину. И про всевозможные виды секса. Есть определённые позы, в которых размер не имеет большого значения. Знание физиологии и разнообразия сексуальных практик часто снижает чувство неуверенности», — сказала Александра Миллер.
Однако полностью избавиться от подобных переживаний удаётся не всегда. Сформировавшиеся комплексы могут проявляться в стремлении компенсировать неуверенность через карьерные достижения, деньги или власть.
Ранее журналисты обнаружили в опубликованных Минюстом США файлах свидетельства жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, которая заявила о редкой аномалии его половых органов. В переписке было найдено предложение по увеличению достоинства. Эпштейн погиб в 2019 году в изоляторе, ожидая суда по обвинениям в торговле детьми для сексуальной эксплуатации.
Также была обнаружена медицинская карта Эпштейна, где указаны его проблемы со здоровьем. В переписке с Кливлендской клиникой он сообщал о низком уровне тестостерона и снижении либидо. Также американец страдал венерическими заболеваниями, включая гонорею.