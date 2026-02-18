Россияне смогут увидеть Меркурий после захода Солнца в конце недели

По словам Нестеренко, найти маленькую планету можно сразу после захода Солнца в юго-западной части горизонта или на рассвете. В это же время чуть ниже от Меркурия заметна более яркая Венера. Обе планеты можно будет наблюдать 18 февраля, когда они будут находиться рядом с Луной.