В Соцфонде рассказали о совместной работе мессенджера MAX и Госуслуг: подробности

Соцфонд: MAX сможет присылать уведомления с Госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

Чат-бот в российском мессенджере MAX позволит направлять пользователям важные сообщения с «Госуслуг». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

«Вместо отслеживания статусов через личный кабинет портала, удобнее использовать для этого возможности MAX», — рассказал источник.

Помимо рассылки уведомлений, мессенджер Max будет использоваться для безопасного входа на портал «Госуслуги».

Как уточнили в пресс-службе, при получении кода авторизации приложение проведет дополнительную проверку, чтобы предотвратить мошенничество. Кроме того, с его помощью можно будет заполнять поля и заверять документы цифровой подписью.

Как накануне отметили в Госдуме, мессенджер Telegram может за месяц выполнить все требования РКН, чтобы остаться в России незаблокированным. Ранее мессенджер начали замедлять в РФ из-за несоблюдения российского законодательства.