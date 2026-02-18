Два пассажирских поезда задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов

Два пассажирских поезда задерживаются в Амурской области из-за схода вагона грузового состава в Зейском округе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Отмечается, что пассажиров обеспечили питанием, подвезли воду за счет средств Дальневосточной железной дороги.
«Медицинское и противопожарное обеспечение организовано. Жалоб от пассажиров не поступало», — говорится в публикации ведомства.
Напомним, в среду, 17 февраля, в 20.56 здесь, в районе станции Ангарич, с путей сошли 25 вагонов, 23 из них опрокинулись. При происшествии никто не пострадал.
На следующий день в пресс-службе Забайкальской железной дороги сообщили, что движение на месте схода вагонов в Амурской области полностью восстановлено.