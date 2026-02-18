Ричмонд
В Омске хоккеисты «Ак Барса» устроили драку после атаки на вратаря

Игрок «Авангарда» задел вратаря соперников клюшкой, из-за этого на льду произошла потасовка.

Источник: Om1 Омск

В матче между хоккейными командами «Авангард» и «Ак Барс» в Омске (5:2) произошла потасовка, которая привела к агрессивной стычке на льду. Инцидент случился перед вторым перерывом, когда форвард «Авангарда» Майкл Маклауд попытался забросить шайбу в ворота Тимура Билялова, но при этом задел его клюшкой. В этот момент сразу несколько хоккеистов «Ак Барса» налетели на игрока омской команды, решив защитить своего вратаря.

После матча тренер «Ак Барса» прокомментировал ситуацию, отметив, что такие моменты — часть хоккейной игры.

«Мы знали, что игра перед воротами — это сильная сторона “Авангарда”, поэтому акцентировали внимание на защите своей зоны. Понимали, что будет много агрессии, и соперник будет активно бороться за шайбу. Что касается конкретного эпизода, то это обычная силовая борьба. Главное, что не было грязи», — сказал он.

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк также выразил мнение команды: «Если заденут любого игрока в нашей команде, то мы готовы за него вступиться. Он, возможно, пытался вывести нас из равновесия, но этого не получилось».

Нападающий Дмитрий Яшкин добавил: «Это обычный игровой момент, мы не даём своих ребят в обиду, старались заступиться друг за друга».