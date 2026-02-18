В Омске хоккеисты «Ак Барса» устроили драку после атаки на вратаря

В матче между хоккейными командами «Авангард» и «Ак Барс» в Омске (5:2) произошла потасовка, которая привела к агрессивной стычке на льду. Инцидент случился перед вторым перерывом, когда форвард «Авангарда» Майкл Маклауд попытался забросить шайбу в ворота Тимура Билялова, но при этом задел его клюшкой. В этот момент сразу несколько хоккеистов «Ак Барса» налетели на игрока омской команды, решив защитить своего вратаря.