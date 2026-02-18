Не так страшен блин, как его начинка: Полезные добавки, которые не бьют по фигуре

По словам специалиста, сами блины не так опасны для фигуры, как принято считать. Один блин в зависимости от рецепта содержит около 70−100 ккал. Проблема начинается с начинок. Столовая ложка сгущённого молока добавляет примерно 120 ккал, шоколадная паста — 110−150 ккал, сладкое варенье — 50−80 ккал, а масло с сахаром увеличивает калорийность ещё на 100−150 ккал. При этом мало кто ограничивается одной ложкой.