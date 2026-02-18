Не так страшен блин, как его начинка: Полезные добавки, которые не бьют по фигуре

По словам специалиста, сами блины не так опасны для фигуры, как принято считать. Один блин в зависимости от рецепта содержит около 70−100 ккал. Проблема начинается с начинок. Столовая ложка сгущённого молока добавляет примерно 120 ккал, шоколадная паста — 110−150 ккал, сладкое варенье — 50−80 ккал, а масло с сахаром увеличивает калорийность ещё на 100−150 ккал. При этом мало кто ограничивается одной ложкой.
«Блины остаются одним из самых популярных блюд, особенно в Масленицу, однако привычные сладкие добавки редко можно назвать полезными. Изменить ситуацию можно достаточно легко, заменив начинку», — поделилась эксперт.
Собеседница Life.ru пояснила, что избыток сахара вызывает резкий подъём глюкозы в крови. Затем следует спад энергии и снова появляется голод. Поэтому человек ест больше и чаще. Врач подчёркивает, что отказываться от блинов не нужно, важно лишь изменить подход к добавкам.
Среди удачных вариантов Хайкина назвала греческий йогурт с ягодами. Йогурт даёт белок, кальций и пробиотики, а ягоды обеспечивают естественную сладость и антиоксиданты. Подойдёт и творог с небольшим количеством мёда или ломтиками банана. Такая начинка также содержит белок и помогает дольше сохранять сытость.
Тем, кто предпочитает более плотные сочетания, эксперт советует ореховую пасту с бананом, но напоминает о контроле порции из-за высокой калорийности орехов. Среди других решений — лосось с творожным сыром — источник полезных жирных кислот и белка, а также начинка из яйца с зеленью и шпинатом, которая обеспечивает организм железом и антиоксидантами.
«Блины могут оставаться частью рациона, если осознанно подходить к выбору добавок. Начинки с достаточным содержанием белка и клетчатки обеспечивают более стабильную энергию, тогда как избыток сахара лишь усиливает аппетит. Важно выбирать разумно», — заключила специалист.
