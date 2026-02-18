Десять человек пропали без вести после схода лавины в Калифорнии

В горах Сьерра-Невада на севере Калифорнии лавина накрыла группу из 16 лыжников, судьба 10 из них остается неизвестной. Об этом в среду, 18 февраля, сообщило NBC News со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в районе вершины Касл-Пик. Под лавину попали 12 лыжников и четверых инструкторов. Шестерым удалось выжить — они остаются на месте происшествия в ожидании спасателей. Поисково-спасательная операция уже началась, однако ее проведение осложняется сильной метелью и сложными погодными условиями.
Местные власти призывают лыжников соблюдать меры предосторожности и избегать опасных участков в зимний сезон, говорится в сообщении.
Неподалеку от места проведения Олимпийских игр в Италии с альпийских вершин сошли несколько лавин. Жертвами стихии стали четыре лыжника, еще четыре пострадали. Сход снега произошел 7 февраля в Трентино, в нескольких километрах от олимпийского трамплина Предаццо. Трем туристам удалось выжить, один из них получил серьезные травмы. Еще один турист скончался в больнице.