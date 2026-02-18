Десять человек пропали без вести после схода лавины в Калифорнии

Неподалеку от места проведения Олимпийских игр в Италии с альпийских вершин сошли несколько лавин. Жертвами стихии стали четыре лыжника, еще четыре пострадали. Сход снега произошел 7 февраля в Трентино, в нескольких километрах от олимпийского трамплина Предаццо. Трем туристам удалось выжить, один из них получил серьезные травмы. Еще один турист скончался в больнице.